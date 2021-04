Raffaele Pio De Nittis intervistato da IlSipontino: “Calcio, sanità e politica”. Prossimamente online

La ripartenza del campionato del rinforzato Manfredonia Calcio in lotta per la promozione in serie D, il restyling totale del “Miramare” e le nuove progettualità sportive e sociali, lo stato di salute della sanità locale e regionale alle prese con l’aggressiva terza ondata Covid e la possibilità di “scendere in campo” alle prossime elezioni comunali.

Di questo e di molto altro si è parlato nell’intervista rilasciata da Raffaele Pio De Nittis (patron del Manfredonia Calcio e Presidente della “San Giovanni di Dio”, big player del sistema socio-sanitario pugliese) a Matteo Palumbo, direttore de “ilsipontino.net”.