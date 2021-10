Raffaele Piemontese sostiene la candidatura a sindaco di Gaetano Prencipe: l’evento

Sabato 30 ottobre, il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, sarà a Manfredonia per sostenere la candidatura a sindaco di Gaetano Prencipe.

L’evento pubblico si svolgerà in piazza Castello e avrà inizio alle 19.30; modererà gli interventi il giornalista Felice Sblendorio.

“Il sostegno attivo del vice presidente della Regione Puglia rende evidente alla comunità manfredoniana la connessione politica attualmente esistente tra chi ha funzioni di governo a Bari e chi si candida ad averle a Manfredonia – commenta Gaetano Prencipe, candidato sindaco della Rete Civica, Democratica e Popolare. Già l’8 novembre tale connessione potrebbe diventare anche istituzionale, con un sostegno diretto all’attuazione del nostro programma di governo della città, vista la situaRzione delle casse comunali.

Sabato sera vi aspetto numerosi in piazza Castello per averne conferma dalla sua viva voce. Non mancate!”.