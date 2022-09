Raffaele Piemontese parla del suo legame con il territorio, del modello pugliese di coesione politica e sociale, il video

Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore al bilancio, racconta la sua candidatura alla Camera dei deputati per il Partito Democratico in vista del voto di domenica 25 settembre. In questo dialogo, raccolto dal giornalista Felice Sblendorio, Piemontese parla del suo legame con il territorio, del modello pugliese di coesione politica e sociale, delle tante opportunità sviluppate e da sviluppare per la Capitanata e dell’importanza del voto al Pd e alla coalizione del centrosinistra.

Spazio Elettorale Autogestito