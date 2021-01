Raffaele Piemontese in visita al Consorzio di Bonifica di Capitanata

Mercoledì 20 gennaio prossimo, alle ore 11,30, il Vice Presidente della Regione Puglia avv. Raffaele Piemontese, accompagnato dall’ing. Andrea Zotti, dirigente regionale della sezione Risorse Idriche, sarà in visita al Consorzio per la bonifica della Capitanata per confrontarsi con l’Amministrazione su temi che attengono l’agricoltura, le risorse idriche, la difesa e lo sviluppo del territorio.

Sarà anche l’occasione, sostiene il Presidente Giuseppe De Filippo, per illustrare le attività istituzionali svolte e le progettualità a medio e lungo termine messe a punto dall’Ente per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, ai fini dell’inserimento nei programmi regionali e nazionali di finanziamento.

14 gennaio 2021