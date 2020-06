Raffaele Piemontese a Monte: “Grazie a Regione, Parco, Comune ed UniFg siamo riusciti a generare nuove azioni di valorizzazione di questo patrimonio”

Abbiamo celebrato i 9 anni del riconoscimento UNESCO delle tracce longobarde del Santuario di San Michele Arcangelo con il rispetto dovuto a un luogo che, in oltre 1.500 anni di storia, si è proposto come uno scrigno di valori religiosi e culturali unico al mondo, faro millenario che ispira devozione e pellegrinaggi, cultura e valori universali, dono diretto di un Santo, l’Arcangelo Michele, il cui profilo troneggia in tutte e tre le grandi religioni della storia dell’umanità, nel Cristianesimo, nell’Ebraismo e nell’Islam, e che è il santo patrono della Città del Vaticano e cioè della sede del Papa.In questi 9 anni, noi montanari per primi abbiamo imparato attorno a quale miracolo di potenza e di suggestione è nata e si è costruita la nostra identità.

Lo abbiamo imparato anche grazie al lavoro comune svolto da un sindaco, Pierpaolo D’Arienzo, che ha saputo umilmente promuovere e costruire percorsi di sinergia e di cooperazione con altre istituzioni: la Regione Puglia, il Parco del Gargano, l’Università di Foggia. Grazie a questa rete siamo riusciti a generare nuove azioni di valorizzazione di questo patrimonio, recependo e rilanciando la “lezione” che l’UNESCO propone al mondo attraverso il riconoscimento dei beni materiali e immateriali. Lavorare sull’educazione, sulla scienza, sulla cultura e sulla comunicazione è un impegno che l’UNESCO affida alle comunità e alle istituzioni che ospitano un bene culturale o naturale. O addirittura due, come succede a Monte Sant’Angelo che, tre anni fa, ha visto aggiungersi il riconoscimento delle faggete millenarie della Foresta Umbra.

Abbiamo celebrato il compleanno di questo miracolo dell’incontro tra culture diverse, la matrice di una storia grande, oserei dire la matrice e le radici di una civiltà: non a caso San Michele e il culto micaelico sono diffusi in tutta Europa.È per questo che la Regione Puglia ha scelto di assegnare una premialità ai Comuni e alle comunità che custodiscono beni culturali patrimonio Unesco. Su questa matrice culturale, del cuore e dell’anima, della nostra identità, abbiamo poggiato le risorse economiche che, in questi cinque anni la Regione Puglia ha fatto convergere su Monte Sant’Angelo, anche potenziando i servizi e le iniziative legati alla cultura e al turismo della città dei due siti UNESCO. Anche perciò, nell’ambito del sistema regionale dell’industria culturale e creativa, è nato qui, a Monte Sant’Angelo, ”Mònde”, uno degli undici festival cinematografici pugliesi della rete di Apulia Film Commission, che si fa qui perché come tema ha il cinema dei cammini e i cammini della Via Sacra Langorbadorum e della Via Francigena avevano e hanno come tappa imprescindibile questo luogo di bellezza e di spiritualità.Davanti alla grande platea collegata in streaming per l’evento #LaCittàdeiDueSitiUnesco, grazie anche a due piattaforme con cui la Regione Puglia comunica il brand Puglia nel mondo, ho voluto citare l’associazione “Insieme per…” che organizza il Corteo delle Apparizioni di San Michele, una rappresentazione degli episodi fondativi del culto micaelico che anima la domenica che precede il 29 settembre, il giorno in cui si festeggia San Michele e gli altri due arcangeli, a uno dei quali –– Raffaele –– devo il mio nome.

Il lavoro che questa associazione fa organizzando quel dramma sacro con centinaia di figuranti e attori, incarna i valori che, con il compleanno UNESCO, abbiamo celebrato: i valori dell’incontro tra culture e storie diverse, custoditi dentro una semplice grotta, arrivati fino a noi in 1.500 anni di cammini e pellegrinaggi di persone di ogni condizione e di tutte le provenienze. Valori di popolo e del popolo-

Raffaele Piemontese