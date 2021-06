Radio Norba Cornetto Battiti Live, la terza puntata domani su Radio Norba, Telenorba e Radio Norba Tv

Sul palco Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Bob Sinclair, Michele Bravi, Fred De Palma, Sottotono, Emma, Rocco Hunt e Ana Mena, Noemi e Carl Brave, Clementino e Nina Zilli, Ermal Meta, Takagi e Ketra, Giusy Ferreri, Mr. Rain, Gaia, Lil Jolie, Il Tre, J-One, Alvaro Soler, Arisa, Mahmood

La terza puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live, in programma domani, martedì 29 giugno, avrà una forte trazione internazionale. Sul palco saliranno, infatti, due formazioni che negli ultimi due anni hanno ottenuto centinaia di milioni di stream e il dj più famoso del mondo. L’appuntamento è sempre alle 21 in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. È inoltre possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hashtag #battitilive.

Dicevamo degli ospiti internazionali: sul main stage di Otranto, per la terza puntata, saliranno Sophie and The Giants con la hit “Right Now”, che è anche la sigla del Radio Norba Cornetto Battiti Live: Sophie Scott duetterà poi con Michele Bravi in “Falene”, il nuovo singolo del cantautore umbro;ci sarà poi il produttore tedesco Purple Disco Machine, col successo da 250 milioni di stream “Hypnotized”, quattro dischi di platino solo in Italia, e il nuovo singolo “Playbox”; e poi il grande Bob Sinclair, dj che ha fatto ballare il mondo intero con i suoi celebri remix e per la prima volta al Battiti Live con “We could be dancing” e un remix dei suoi più grandi successi.

Grandi nomi anche fra gli italiani: torna dopo qualche anno sul palco di Battiti Emma, che da qualche giorno ha celebrato i suoi 10 anni di carriera con l’uscita dell’album “Best of me”. Ci sarà poi una delle coppie italiane più forti sul panorama internazionale, Rocco Hunt e Ana Mena, che con “A un passo dalla luna” hanno ottenuto 5 dischi di platino in Italia e 5 in Spazia e sono nella top ten in Francia: a Battiti porteranno anche il loro nuovo singolo, “Un bacio all’improvviso”. Altre coppie che quest’estate stanno facendo furore: Clementino e Nina Zilli con“Senorita” e Noemi e Carl Brave con la loro hit “Makumba”. Nel ricco programma della terza serata anche Mr. Rain, autore di “Meteoriti” e di “Non c’è più musica”, Lil Jolie che duetterà con Carl Brave in “Regole” e poi il rapper romano, Il Tre, in partenza con il suo tour estivo “Io non sono come te”. Tornano i Sottotono con “Mastroianni”, Fred De Palma, uno dei protagonisti indiscussi dell’estate, con “Ti raggiungerò”, Ermal Meta, che con il suo entusiasmante “Uno” sta accompagnando la cavalcata degli azzurri ad Euro 2020, Takagy e Ketra con Giusy Ferreri e la loro orientaleggiante “Shymmi shymmi”, Gaia con “Boca”, altro brano che fa ballare. E infine altre tre grandi esibizioni “on the road”: Alvaro Soler da Bari, Arisa da Foggia e Mahmood da Taranto.

Un’altra serata all’insegna di tanta buona musica condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con Mariasole Pollio inviata tra il pubblico. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini.

