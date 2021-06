Radio Norba Cornetto Battiti Live, domani la prima puntata

Sul palco Nek, Sangiovanni, Master Kg, Irama, Dotan, Boomdabash, Baby K, Colapesce Dimartino, Fedez, Orietta Berti, Alessandra Amoroso, Annalisa, Takagi & Ketra, Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Noemi, Deddy, Capo Plaza, Shade, Gazzelle, Coma Cose, Federico Rossi, Mara Sattei, Arianna, Andrea Damante



E’ partito ufficialmente il conto alla rovescia: domani, venerdì 25 giugno, si accenderanno le luci sul main stage di Otranto e andrà in scena la prima delle cinque magiche serate del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021. L’appuntamento è poco dopo le ore 20.30: nella splendida cornice del Castello Aragonese Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci saliranno sul palco e daranno il via alla diciannovesima edizione dello show della radio del sud, unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana, che sarà trasmesso in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. Poi, da metà luglio, andrà in onda in prima serata su Italia 1.Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive.



Sarà un grande inizio, sul grande palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live si alterneranno alcuni dei grandi protagonisti dell’estate della rinascita: Sangiovanni, vincitore della sezione canto dell’ultima edizione di Amici e in cima alle classifiche con la sua “Malibù”; Fedez con Orietta Berti con “Mille”, il tormentone del momento, in vetta alla classifica dei singoli più venduti; Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e la loro “Shimmy shimmy”, altro brano che si contenderà lo scettro di tormentone estivo fino al termine della stagione; Francesca Michielin con “Cinema”, che invece è il brano italiano più trasmesso dalle radio questa settimana; il rapper Capo Plaza destinato a segnare il ritmo dell’estate 2021 con la nuova hit “Panama”; Mara Sattei con “Scusa”; Coma Cose per la prima volta ospiti di Battiti dopo l’esordio a Sanremo con “Fiamme negli occhi”; Irama, da qualche giorno fuori con il suo nuovo singolo, “Melodia proibita”, ballad dal sapore reggaeton; Annalisa e Federico Rossi, una delle collaborazioni più interessanti di questa estate con il brano latineggiante “Movimento lento”; Deddy, altro talento lanciato da Amici, tra i primi cinque in classifica questa settimana; Gazzelle, sulla cresta dell’onda in queste settimane dopo l’uscita dell’ultimo brano “Tuttecose”, in coppia con Mara Sattei; Shade che farà ballare il pubblico sulle note di “In un’ora”; Boomdabash con Baby K protagonisti indiscussi dell’estate con il mix raggae e pop da cui è nata “Mohicani”; due grandi ospiti internazionali nel cast della prima puntata, Dotan con la sua “There Will be A Way”, e Master Kg, il dj sudafricano che nel 2020 ha fatto ballare tutto il mondo con Jerusalema, un successo davvero planetario.

Ancora: Arianna, Andrea Damante e, ciliegina sulla torta, il grandissimo Nek e la sua voglia di vivere “Un’estate normale”, un autentico inno alla gioia di vivere e alla normalità. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Colapesce Dimartino, autentica rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, che canteranno la loro “Musica leggerissima” dalla splendida Polignano a Mare, Noemi dal Minareto di Selva a Fasano, anche lei con il brano sanremese “Glicine”, e poi Alessandro Amoroso e il suo “Sorriso grande” stampato dal cuore barocco della sua Lecce.

Anche quest’anno nel cast del Radio Norba Cornetto Battiti Live c’è l’attrice e webstar Mariasole Pollio, che avrà come sempre il ruolo di mettere in contatto il pubblico con gli artisti. La regia televisiva è ancora una volta affidata a Luigi Antonini.



Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è supportato da brand italiani ed internazionali di primissimo livello. Fra tutti Coca-Cola, main sponsor e brand iconico nel cuore di intere generazioni. Gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova. Non mancheranno top brand del territorio: Gruppo Megamark con i supermercati Dok e Famila, Carta Wow, Acqua Orsini, Deliziosa, P. Petroli e Sinisi. Hair Sponsor ufficiale, Wella Professionals.