Radio Deejay compie 40 anni

Martedì primo febbraio Radio DEEJAY soffia su 40 candeline. Venne infatti fondata a Milano il 1º febbraio del 1982, la prima sede fu in un appartamento in via Franchetti, nel 1984 si trasferì nell’attuale e ormai storica sede in via Massena, al numero 2. Guidata da Linus dal 1994, nei suoi straordinari 40 anni di storia ha lanciato numerosi personaggi tra i più amati e longevi dello spettacolo: come Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, Fabio Volo, La Pina, Albertino e molti altri.

Per festeggiare i suoi primi 40 anni, Radio DEEJAY rivoluziona il palinsesto con una diretta di 40 ore. Iniziano Linus e Nicola, in compagnia di Marisa Passera, martedì primo febbraio alle ore 6 del mattino. Di seguito il palinsesto.

Martedì 1 febbraio

06.00 – 08.00: Deejay chiama Italia con Marisa Passera

08.00 – 10.00: Pinocchio con Rudy Zerbi

10.00 – 12.00: Summer Camp con Alessandro Cattelan

12.00 – 14.00: Il Volo del Mattino con Daniele Bossari

14.00 – 16.00: Albertino con Wad

16.00 – 18.00: Trio Medusa con Vic

18.00 – 20.00: I Vitiello con Andrea&Michele

20.00 – 22.00: Laura Antonini, Chiara Galeazzi e Antonio Visca

22.00 – 24.00: Frank&Ciccio e Ciao Belli

Mercoledì 2 febbraio

00.00 – 02.00: Summer Camp con Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni

02.00 – 04.00: Wad e Andrea Prevignano

04.00 – 06.00: Chicco Giuliani e Wad

06.00 – 08.00: Vic e Daniele Bossari

08.00 – 10.00: Deejay Chiama Italia con Frank&Ciccio e Chiara Galeazzi

10.00 – 12.00: Trio Medusa con Laura Antonini

12.00 – 14.00: Pinocchio con Animal House

14.00 – 16.00: I Vitiello con Fabio Volo

16.00 – 18.00: Andrea&Michele con Rudy Zerbi

18.00 – 20.00: Summer Camp con Marisa Passera

20.00 – 22.00: Linus e Andrea Prevignano