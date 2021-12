Raddoppio Termoli-Lesina, pubblicato il bando per i lavori. Ma la fine dell’opera slitta al 2028

passo in avanti per il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Pescara – Bari, e dunque del tratto che va da Termoli a Ripalta (Lesina). È stato infatti pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando per la progettazione e realizzazione del raddoppio della tratta Termoli – Ripalta, secondo lotto funzionale della linea Termoli – Lesina (24,9 km), il cui valore a base di gara è di 438 milioni di euro.