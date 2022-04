Raddoppio Termoli – Lesina, Casanova (Lega – ID): “Vittorie hanno sempre tanti padri ma lavoro Lega decisivo. Ora andare avanti”

“L’aggiudicazione da parte di Rfi della gara per la progettazione e la realizzazione del raddoppio della tratta Termoli – Ripalta, il secondo lotto della Termoli – Lesina, è una notizia importante ed attesa. E mi fa piacere vedere sia accolta con giubilo anche da coloro che si son ben guardati dal muovere un dito quando era ferma al palo per inezia di Rfi e a causa delle elucubrazioni pseudoambientaliste, e questo nonostante fossero al governo. Ma in fondo le vittorie hanno sempre avuto tanti padri”. E’ quanto dichiara l’eurodeputato Lega eletto al Sud Massimo Casanova.

“Ci è voluto l’arrivo di una Lega forte sul territorio, in Europa e al Governo, prima a battagliare contro gli ecotalebani che infiltravano il governo Conte 1 e poi, finalmente, con il mandato del Governo Draghi, ad accelerare tutti i progetti bloccati nella fase del permitting, Termoli – Lesina compresa”.

“E’ importante ora andare avanti – continua Casanova -. Il tratto fa parte della nuova rete europea “Extended core” che ha un obiettivo al 2040. La proposta è attualmente sul tavolo della Commissione Trasporti del Parlamento europeo e stiamo lavorando affinché i potenziamenti e upgrade di rete previsti vengano confermati”.

Bruxelles, 13 aprile 2022