Raccolta firme del comitato “Terra Nostra Gargano”

Il comitato raccolta firme “TERRA NOSTRA Gargano” domenica 16 febbraio alle ore 09.00 circa, in piazza del Popolo a Manfredonia ci sarà uno stand per la raccolta firme, di cui la cittadinanza è invitata.

Il Comitato spontaneo volontario “TERRÀ NOSTRA Gargano” nasce dalla protesta degli Allevatori, Agricoltori, Itticoltori e Cacciatori, contro il Parco Nazionale del Gargano, che dalla sua nascita, con la legge 394/91, ha penalizzato tutti i comparti di sviluppo del territorio garganico.La mancata ricaduta economica causata dalla cattiva gestione dell’ente, che nei diversi settori è in particolar modo nell’ Agro-Silvico-Pastorale, fortemente danneggiato, da una sovrappopolazione incontrollata di lupi, cinghiali, cormorani e animali predatori, in primis, hanno scatenato la forte protesta contro l’ente, che non ha tutelato, tali settori.Altri comparti, come i settori artigianali e turistici, ricadenti nel parco, ingabbiati da una normativa dell’ente che blocca qualsiasi iniziativa imprenditoriale.

Chiediamo al Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare, la RIPERIMETRAZIONE del vasto territorio del Parco Nazionale del Gargano, che occupa una superficie di 122 mila ettari circa e disegnato incautamente a macchia di leopardo, al solo “BOSCO UMBRO” e parte dei laghi Varano-Lesina.

Alessandro Manzella.