Raccolta AIRC in Piazza Stella, Rotice: “Aiutare chi aiuta”

Aiutare chi aiuta é uno dei gesti più nobili ed utili. Anche a Manfredonia questo weekend (stasera dalle ore 17 alle 21 in Piazza Stella grazie all’impegno della consigliere comunale Antonia Facciorusso ed il suo instancabile papà Rosario, che ho avuto modo di ringraziare personalmente assieme ai consiglieri comunali della lista “Strada Facendo” per l’ottima iniziativa solidale) é possibile sostenere i volontari di Fondazione AIRC, tornati nelle piazze con le Arance della Salute per ricordare l’importanza della prevenzione e per dare continuità al lavoro di 5 mila ricercatori impegnati a rendere il cancro sempre più curabile.

Con una donazione di 10 euro si riceverà una shopper con 2,5 kg di arance rosse coltivate in Italia, che contengono il 40% in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi. Per chi volesse fare una scorta aggiuntiva di salute sono disponibili anche la marmellata d’arancia e il miele millefiori.

Grazie a tutti i volontari e ricercatori AIRC per l’impiego e lo spirito di solidarietà messo a disposizione della collettività per salvare vite umane. Nessuno deve essere lasciato indietro.