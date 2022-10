“Raccogli le olive? Non ti interrogo!” L’idea dell’insegnante pugliese

E’ successo agli alunni del terzo anno del liceo scientifico e linguistico ‘Orazio Tedone’ di Ruvo di Puglia (BA) La loro prof di scienze, una donna quarantenne di Corato non ha interrogato chi con i propri nonni o i propri genitori sono andati a raccogliere le olive negli uliveti. L’intento è quello di “Recuperare le tradizioni e il legame con la terra”

Spiega la docente: “Da noi si sente molto questo legame con la terra, solo che gli adolescenti a volte tendono quasi a vergognarsene. A questa età non lo si apprezza molto, invece vorrei che imparassero a vedere il bello nell’albero di ulivo, in quello che stanno facendo, a lavorare e a sporcarsi le mani nel vero senso della parola. Come alternanza scuola-lavoro sarebbe molto bello da fare, una giornata in campagna lascia molto di più”. E gli studenti, tra i 16 e 17 anni, apprezzano molto l’iniziativa.