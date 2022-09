Quitadamo: “Abbiamo urgente bisogno di ritrovarci come comunità”

Non è ‘normale’ che si porti un’arma e si spari al Luna Park. Non è ‘normale’ che in un luogo di divertimento, allegria e spensieratezza si diffonda in un attimo il terrore.

Non è ‘normale’ che passino quasi sotto silenzio, e comunque non attenzionati adeguatamente, i diversi episodi di violenza e criminalità che si sono verificati in città negli ultimi mesi. Non è ‘normale’ sottovalutare alcuni campanelli d’allarme e non provare a cercare, e trovare, insieme, strumenti e modalità per arginarli e vanificarli. Abbiamo urgente bisogno di #ritrovarci come comunità, per dare un segnale forte e dire chiaramente da che parte stiamo, cosa vogliamo fare, dove vogliamo andare.

Il tempo è scaduto, ora è il momento.

Michelina Quitadamo su Facebook