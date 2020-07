Send an email

Quinta edizione del torneo “Tutto in una notte”: trionfa “Il Tridente”

Sabato 11 luglio, presso il Centro Sportivo Eden a Manfredonia si è svolta la 5 edizione del Tutto in Una notte, evento fiore all’occhiello dell Asd Lala.

Tra le squadre partecipanti, dice il presidente Michele Iacoviello, quest’anno abbiamo avuto l’onore di ospitare 3 squadre di foggia, la Cristian Ricchetti, Rione Biccari e gli Indecisi, una di San Giovanni Rotondo Lounge Plaza 2.0 e una di Monte Sant Angelo Bar dello Sport; le altre partecipanti Family fruit by Matteo, Idealcalor, Studio Totaro , Pro Secco e Il Tridente tutte di Manfredonia. Proprio quest’ultima capitanata da Gabriele Spano, l’ ha spuntata (per il secondo anno consecutivo) in finale contro la Cristian Ricchetti.

Un ringraziamento speciale va allo CSEN calcio Foggia.



Ecco la classifica finale

1 classificato Il Tridente Manfredonia

2 classificato Cristian Ricchetti Foggia

3 Classificato Bar dello Sport Monte S. Angelo

Premio Disciplina Il Tridente

1 classificato amatori Family Fruit by Matteo

Premio disciplina Il Tridente

Miglior giocatore Diego Quitadamo Bar dello Sport Monte S. Angelo

Miglior portiere Massimo Orillo della Cristian Ricchetti

Miglior marcatore Pietro Tusiano della Cristian Ricchetti

Miglior giocatore della finale Raffaele Lupoli de Il tridente.