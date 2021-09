“Questo territorio merita attenzioni” Tutolo e la protesta per la SS16

“Questo territorio merita attenzioni, per troppi anni siamo stati abbandonati. Spero che le istituzioni dimostrino che quello che dichiaro non sia vero.” Le parole di Tutolo durante la protesta indetta per la SS16 Chiederemo degli incontri ai parlamentari del territorio. Sperando se ne facciano carico, è questo l’inizio di un percorso di mobilitazione della Capitanata.