“Questo gioco è per pochi”. Addio imminente al GF Vip 7: la casa si divide

Al GF Vip 7 un altro protagonista ha manifestato l’intenzione di abbandonare il programma in seguito a un dibattito avuto con Cristina Quaranta. Tutto è iniziato con un massaggio alle spalle fatto da Nikita Pelizon a Luca Salatino. A quel punto, Cristina ha fatto notare all’ex tronista di Uomini e Donne che Soraia avrebbe potuto infastidirsi. “Ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa lei o quello non pensa. Lo saprò cosa è giusto o no. Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma io vengo a dire a voi quello che è giusto o no? (…) Ma che ca**o te ne frega. Se uno sta a piangere ogni giorno per la sua ragazza, un motivo ce sta”, è stato lo sfogo di Luca che dopo il litigio ha espresso la volontà di lasciare il gioco.

A criticarlo, Elenoire Ferruzzi: “Vuole andare? Che andasse. Questo gioco non fa per lui. Questo gioco è per pochi. Anche per noi è difficile, ma noi non facciamo diventare dei pungiball le altre persone ed io gli insulti non li accetto. Noi abbiamo una struttura completamente differente dalla sua, con tutte le fragilità del caso. Sta diventando aggressivo nei modi, ora basta, non mi va più di capire il suo stato d’animo. Ha fatto Uomini e Donne, poi entra qua dentro dopo un trono, che cosa pretende? Di parlare del Monopoli. Eh dai, su”.