Questo è il posto “addica stov na volt a ‘blocc'”

Manfredonia – ERA una piccola spiaggia in zona Chiesa Sant’Andrea. Ha rappresentato una zona meravigliosa di mare che ha ospitato migliaia di bagnanti. La sua insenatura era circondata da piccole scogliere. La cosa più straordinaria di questa spiaggia, che la maggior parte dei sipontini forse non conosce, è la sua storia.

Un giorno, nel lontano 1966, un sacerdote arrivato dal Nord Italia, padre Ottaviano, ebbe una magnifica idea nata dalla vista di quel luogo. Dopo un breve periodo come parroco della piccola canonica, una mattina decide di recarsi in Curia da Monsignor Andrea Cesarano; lì espose il pensiero che aveva a cuore: quello di voler far scaricare blocchi di sabbia in quei fondali dalla larga e lunga conca di mare. Da qui il nome per la spiagga “A Blocc”.

Padre Ottaviano chiese che venisse riempita fino ad una certa distanza dal molo, per dare la possibilità ai piccoli del Villaggio di camminare, fare il bagno e sedersi tranquillamente senza farsi male. Fece tutto questo con il consenso e la benedizione dell’Arcivescovo Cesarano che approvò il suo impegno per i più bisognosi, così fornendo una spiaggia ai presenti della zona.

Al tempo l’idea di Padre Ottaviano rappresentò una trovata geniale.

Ricordo che al tempo lo chiamavamo “padre murtatell”; le sue idee furono sorpredenti, coinvolgenti, innovative. Addirittura inaugurò un’associazione, utilizzando un locale abbandonato del Consorzio Agrario Provinciale, nei pressi del primo lotto delle case marinare. Grazie a quell’associazione Padre Ottaviano sviluppò nel tempo giochi, incontri ed iniziative culturali.

Tornando alla spiaggia, fece di quella piccola insenatura una perla straordinaria di storia in quegli anni difficili, lasciando un’impronta mai cancellata, rimasta per sempre nelle mani e negli occhi di chi poi la vide partire.

di Claudio Castriotta