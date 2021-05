Abbiamo raccolto tra la gente alcuni pareri sulla questione Landella: “Chi pagherà i danni è sempre la popolazione, Siamo già in una situazione critica immaginiamo con un commissariamento” “E’ un momento delicato per la città, spero chi verrà dopo sappia fare meglio” “Siamo sempre in mano a politici che promettono ma poi non si impegnano. è una vergogna.”