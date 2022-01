Questione Energas, incontro rinviato al 2 febbraio

Su richiesta della Regione Puglia l’incontro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MITE, la Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia è stato rinviato al 2 FEBBRAIO 2022.

Come è noto, per motivi normativi (l’intervallo temporale tra gli incontri non può superare i 30 giorni), dal momento che il precedente incontro si tenne il 22 dicembre, la data del secondo fu indicata in quella del 2 febbraio appunto.

La Regione Puglia, che aveva già espresso il gradimento per tale data come scelta iniziale, ha reiterato la sua richiesta che, essendo stavolta nei termini consentiti, è stata accolta.

Essa è sopraggiunta dalla necessità della Regione Puglia e del Comune di Manfredonia di implementare il già corposo dossier a sostegno del NO alla realizzazione del progetto Energas.

Continuerò a monitorare la situazione, non potendo per legge partecipare personalmente all’incontro.

Lo scrive Antonio Tasso su Facebook