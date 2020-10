Question Time sul Porto alti fondali di Manfredonia

Questo pomeriggio alle ore 15, in diretta TV su Rai 3, l’On. Antonio Tasso – Capogruppo MAIE e Vice Presidente del Gruppo Misto – interrogherà il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, On. Paola De Micheli, sulla situazione del Porto Alti Fondali di Manfredonia, struttura fondamentale per lo sviluppo economico della Capitanata.

L’On. Tasso sarà il sesto nell’ordine degli interventi, pertanto la sua interrogazione verrà illustrata verso le 15,30.