Question Time: c’è Tasso, interrogazione su sito Enichem

Nel corso del Question Time della Camera dei Deputati in programma domani, mercoledì 14 luglio, l’On. Antonio Tasso, Capogruppo MAIE/PSI, rivolgerà un’interrogazione a Roberto Cingolani, Ministro per la Transizione Ecologica, sul SIN (Sito di Interesse Nazionale) di Manfredonia, dove insiste l’Area Industriale Ex Enichem in agro di Monte Sant’Angelo. Tale azione è finalizzata a sapere cosa il MITE intende attuare per la risoluzione del grave e annoso problema che interessa tale sito industriale, considerato che il ministero è nato anche con l’obiettivo di riqualificare zone notevolmente contaminate.

Il SIN di Manfredonia e l’area Ex Enichem di Macchia sono fra le più inquinate d’Italia e lo stato di salute della popolazione interessata è compromesso, come risulta dall’Indagine Epidemiologica effettuata. Come è noto, lo scorso 22 giugno all’interno di tale area si sviluppava un esteso incendio che aggrediva cumuli di rifiuti speciali classificati “Pericolosi” dalla vigente normativa di settore, abbandonati illegalmente in strutture dismesse di aziende fallite, con probabile interessamento della eco-criminalità.

Il Question Time sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Tre a partire dalle ore 15.00.