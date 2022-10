“Questa settimana è a rischio”. Tale e Quale Show, protagonista ha abbandonato le prove: cos’è successo

Nella puntata di venerdì 28 ottobre di Tale e Quale Show, show in onda su Rai 1 condotto da Carlo Conti, Alessandra Mussolini è chiamata ad imitare la zia Sophia Loren. L’ex politica però non ha alcuna intenzione di vestire i panni della celebre parente e il suo agente, Nando Moscariello, via social ha scritto: “Questa settimana è a rischio a Tale e Quale Show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren”. Ma c’è dell’altro. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, la concorrente in mattinata ha bloccato le prove previste di trucco e parrucco e se n’è andata.