Questa sera su Rai 1 il grande concertone della Notte della Taranta. Attesa per Elodie

Dopo due anni di pausa causa Covid-19, la musica travolgente della Notte della Taranta è ritornata. Questa sera, su Rai 1 a partirà dalle ore 23.30, andrà in onda la serata del grande concerto di Melpignano, il più grande festival d’Italia e una delle più significative manifestazioni della cultura popolare in Europa. L’appuntamento, in onda dall’ex Convento degli Agostiniani, da più di venticinque anni tenta di recuperare e valorizzare il patrimonio immateriale della grande tradizione della taranta salentina.

Quest’anno il concerto, che ha coinvolto oltre duecentomila spettatori, è stato curato dal maestro concertatore Dardust, maestro, autore, performer, arrangiatore e polistrumentista di fama internazionale. Per Dardust questa festa ha rappresentato il ritorno alla normalità e allo stare insieme. “La Notte della Taranta è un rito necessariamente collettivo, che racconta una terra e sa farsi capire in tutto il mondo”, ha dichiarato durante il concertone. “È stata una notte incredibile, grazie a tutto il pubblico che c’era, ci avete ridato indietro lo sforzo di otto mesi di lavoro”.

Sul palco, a reinterpretare le tradizionali melodie tarantolate, sono arrivati grandi artisti della scena contemporanea. Il Maestro concertatore ha cercato di contaminare i generi, facendo esibire giovani artisti in classici del repertorio. Da Stromae a Marco Mengoni, da Elodie a Madame arrivando a Samuele Bersani e Massimo Pericolo. Questi artisti, con la loro innovazione e talento, hanno interpretato le grandi hit della taranta: Aria Caddhipulina, Lu Ruciu de lu Mare, Calinitta, L’Acqua de la Funtana e Fuecu.

Il concertone, che è stato arricchito da una decina di quadri spettacolari, è stato dedicato alla ricerca sui Canti Popolari di Pasolini che con il “Canzoniere Italiano” ha raccolto in un’unica opera lo straordinario patrimonio popolare italiano. La taranta, dunque, è ritornata a vibrare e far emozionare il suo pubblico, pronto finalmente a ballare al ritmo del morso del ragno.