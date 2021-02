Questa sera le Isole Tremiti raccontate da Licia Colò

Le Isole Tremiti ed il Gargano in prima serata. Accade questa sera (ore 21.15) nella settimana puntata di “Eden – Un pianeta da salvare”, il magazine “green” condotto da Licia Colò.



La trasmissione di divulgazione ambientale accompagnerà i suoi telespettatori in un tour imperdibile dedicato all’ esplorazione dei posti più belli dell’Italia e del mondo.



Licia Colò farà tappa nel tacco d’Italia prima alla scoperta del Lago di Lesina e dei suoi canali ricchi di biodiversità per poi salpare alla volta delle Isole Tremiti e della sua Riserva Marina, un vero e proprio gioiello incastonato nel Mar Adriatico. Si partirà (con il prezioso supporto di “Marlin Tremiti”) da San Nicola, che con le sue coste a picco sul mare è la più antica dell’arcipelago, per poi muoversi in direzione di San Domino, l’isola più verde e turistica e, infine, Licia Colò sbarcherà a Capraia per immergerci nel suo mare cristallino per ammirare il relitto di uno dei due piroscafi garibaldini naufragato in queste acque nel 1864.