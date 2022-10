“Questa la mia nuova vita”. Meccanico vince alla lotteria 126 milioni di euro

Una vittoria che gli ha cambiato la vita, anche se il fortunato ammette che essere così ricchi porta ad annoiarsi. Il 14 marzo 2014 Neil Trotter, di professione meccanico, ha vinto 108 milioni di sterline (poco meno di 126 milioni di euro) alla lotteria EuroMillions ma non ha vissuto bene il passaggio dallo status di lavoratore a quello di ricco. Oggi per mantenersi non ha più bisogno di lavorare e con la vincita ha comprato una casa nuova – una villa con lago privato annesso – e delle auto sportive. Poi ha scoperto e ha ammesso che stare seduto a guardare la televisione tutto il giorno era “piuttosto noioso”.