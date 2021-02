Quattro ordini di carcerazione, c’è Roberto Sinesi

Gli agenti della squadra mobile della polizia di Foggia hanno eseguito quattro ordini di carcerazione, emessi dalla procura generale presso la corte d’appello di Bari, nei confronti di Roberto Sinesi, 59 anni elemento di spicco dell’organizzazione criminale denominata “Società Foggiana”, Raffaele La Tegola, di 50 anni, Luigi Speranza di 51 anni e Cosimo Giardiello di 49 anni.

I quattro – considerati appartenenti alla batteria “Sinesi-Francavilla” e coinvolti nell’operazione del giugno del 2016 denominata “Saturno” – sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per estorsione aggravata dal metodo mafioso con condanne comprese tra i 7 e i 12 anni di reclusione. L’operazione denominata “Saturno” fece scoprire numerose estorsioni consumate dal gruppo criminale, facente capo a Roberto Sinesi, ai danni di diversi autotrasportatori, in attesa di trasportare i carichi di pomodoro all’interno di una ditta conservificio per la successiva lavorazione e trasformazione. Le vittime, una volta entrate all’interno del parcheggio antistante l’azienda, erano costrette a versare una tangente di 50 euro a camion per evitare danni agli autoarticolati. L’indagine consentì altresì di accertare le minacce manifestate dai sodali di Sinesi nei confronti di alcuni spacciatori che avevano provveduto a cedere della cocaina senza avere chiesto preventivamente l’autorizzazione