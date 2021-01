Quattro anni fa la tragedia di Rigopiano

Una valanga di 120 mila tonnellate di neve e ghiaccio dal Monte Siella travolge l’hotel Rigopiano di Farindola.

È il 18 gennaio 2017 e nel resort di lusso ci sono 40 persone: 28 ospiti, di cui 4 bambini, e 12 dipendenti. Isolati per via della neve e terrorizzati dalle quattro scosse di terremoto, di magnitudo 5.1, con epicentro nell’Aquilano, da ore i villeggianti attendono con apprensione i soccorsi. Impossibile andare via con i propri mezzi.

La strada provinciale dall’hotel al bivio Mirri, lunga 9,3 chilometri, è “impercorribile per ingombro neve – riporterà l’inchiesta – di fatto rendendo impossibile a tutti i presenti nell’albergo di allontanarsi dallo stesso, tanto più in quanto allarmati dalle scosse di terremoto del 18 gennaio”.

