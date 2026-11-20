Quarto Grado, anticipazioni e ospiti 20 novembre Quarto Grado, anticipazioni e ospiti 20 novembre: dal caso Garlasco alle ultime novità sulla ricina

Le anticipazioni di Quarto Grado del 20 novembre: focus sul caso Garlasco, sulle indagini legate alla ricina, sul delitto di Pamela Genini e sul caso Yara Gambirasio.

Nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento e cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete 4. Anche questa settimana la trasmissione tornerà sui casi che continuano a occupare il dibattito pubblico e giudiziario, tra nuove indagini, sviluppi processuali e confronti tra esperti.

Particolare attenzione sarà dedicata al caso Garlasco, tornato al centro dell'attualità dopo le novità legate alla richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi. Non mancheranno inoltre approfondimenti sul giallo della ricina, sul femminicidio di Pamela Genini e sull'omicidio di Yara Gambirasio.

Quali saranno gli argomenti principali della puntata? Chi saranno gli ospiti in studio? E quali novità emergeranno sul caso Garlasco e sugli altri delitti affrontati da Quarto Grado?

Quarto Grado del 20 novembre: riflettori puntati sul caso Garlasco

La puntata si aprirà con un nuovo approfondimento sul delitto di Garlasco, una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi decenni.

Al centro dell'attenzione ci sarà la richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi, che potrebbe riaprire il dibattito attorno alla sentenza definitiva. Si parlerà inoltre dell'inchiesta parallela che nelle ultime settimane ha portato all'ascolto di nuove persone informate sui fatti.

In studio saranno presenti gli avvocati di Andrea Sempio, Angela Taccia e Massimo Lovati, che commenteranno gli ultimi sviluppi investigativi e giudiziari.

Il giallo della ricina e il caso Pamela Genini

Spazio anche al caso delle presunte avvelenate dalla ricina, una vicenda che continua a essere al centro di accertamenti e verifiche tecniche.

La trasmissione seguirà gli sviluppi da Berlino, dove proseguono gli esami su alcuni reperti sequestrati nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita.

Quarto Grado tornerà inoltre sul femminicidio di Pamela Genini. In studio interverrà Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba della giovane. Si parlerà anche della recente archiviazione della querela per diffamazione presentata contro Piergiuseppe Rota.

Ospiti Quarto Grado del 20 novembre e focus sul caso Yara Gambirasio

Nella parte finale della puntata si tornerà sull'omicidio di Yara Gambirasio, con un confronto tra l'avvocato di Massimo Bossetti, Claudio Salvagni, e il consulente della difesa Marzio Capra.

Ad arricchire il dibattito saranno numerosi ospiti e opinionisti, tra cui Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Giuseppe Brindisi, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Gabriella Marano, Francesca Carollo, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

L'appuntamento con Quarto Grado è fissato per venerdì 20 novembre alle 21:30 su Rete 4, con una serata che promette nuovi approfondimenti sui casi di cronaca più discussi del momento.