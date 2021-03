Quarto appuntamento con il “Pre Festival” de Ilsipontino: c’è Erica Mou.

Dopo il toccante omaggio a Lucio Dalla con Iskra Menarini e Her, il “Pre Festival” de Ilsipontino ritorna in onda (in live streaming a parte dalle ore 19.15) con un parterre de rois: Erica Mou, Tony di Corcia e Floriana Rignanese.

A commentare la serata delle cover, le metamorfosi di Achille Lauro e il ruolo delle donne nella storia del Festival sarà il giornalista foggiano Tony di Corcia, biografo di personalità eclettiche come Versace, Armani, Valentino, Andrea Pazienza e Alda Merini. Il giornalista, inoltre, in occasione dell’uscita del suo libro “Dalida. Andarsene sognando” (Edizioni Clichy), ricorderà la storia di due grandi protagonisti del Festival: Luigi Tenco e Dalida.

Spazio alla musica, poi, con il talento tutto pugliese di Erica Mou, cantautrice raffinata e vincitrice del Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2012 con il brano “Nella vasca da bagno del tempo”. Dopo cinque album, un libro, collaborazioni e spettacoli teatrali Erica ci racconterà il suo Sanremo e le canzoni dei suoi Sanremo che, con originalità e grazia, sta reinterpretando ogni giorno sulle frequenze di Rai Radio2.

I look promossi e bocciati e l’atmosfera del Festival saranno commentati da Floriana Rignanese, poliedrica modella, attrice, conduttrice manfredoniana e allieva del grande maestro Michele Placido.

A fine puntata, come sempre, spazio all’ultima proposta emergente del contest de Ilsipontino. Questa sera ci sarà l’artista manfredoniano Montgomery Glasgow che si racconterà e ci parlerà del suo ultimo singolo: “Parolacce”.

In studio a condurre Matteo Palumbo, Felice Sblendorio e Maria Teresa Valente.