Quanto guadagna Jim Belushi? Il patrimonio del protagonista di Mr. Destiny, oggi coltivatore di cannabis

“Mi piace considerarmi una star, una stella che puoi guardare ogni volta che alzi gli occhi al cielo”. Chi non ricorda Jim Belushi e il suo senso dell’umorismo. Attore di notevole spessore e fratello di un altro big del cinema che di strada ne avrebbe fatta anche più di Jim: John, protagonista nei Blues Brothers e morto all’età di 33 anni per overdose di eroina. Il protagonista di Danko, nato ad Humboldt Park, un quartiere di Chicago, da Adam Anastos Belushi, un immigrato albanese, e da Agnes Demetri Samaras, una ragazza statunitense anche lei di origini albanesi, è sempre stato molto fiero e fedele delle sue origini. Infatti nel 2009 ha ricevuto ufficialmente, dopo una sua richiesta, la cittadinanza albanese.

Il patrimonio netto della star de La vita secondo Jim

Jim Belushi ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando insieme a suo fratello John al programma televisivo Saturday Night Live, dove incontra l’amico Dan Aykroyd. Nel 1978 esordisce al cinema, non da protagonista, nel film Fury dove la scena era rubata da Kirk Douglas. Da allora inizia a farsi strada in questo mondo. Reciterà una piccola parte in Una poltrona per due (1983) di Landis, con Aykroyd e il futuro divo Eddie Murphy, che ha sostituito John Belushi dopo che questi è deceduto per overdose. Per Jim da quel momento in poi solo parti da protagonista come nel thriller Salvador (1986) di Oliver Stone, Un poliziotto a 4 zampe (1989) e sopratutto Danko accanto ad Arnold Schwarzenegger, dove interpreta un tenente della polizia. Nel 1989 recita insieme a Whoopi Goldberg nel film Homer & Eddie. Nel 1990 recita in Dimenticare Palermo accanto a Vittorio Gassman, poi Mr. Destiny (1990) e sopratutto in Una promessa è una promessa (1996). Un successo dopo l’altro che però non eguagliano i numeri de La vita secondo Jim, la serie televisiva uscita nel 2001 di cui l’attore è protagonista nel ruolo di Jim. Nel 2017 partecipa alla terza stagione di Twin Peaks e anche nel film diretto da Woody Allen, La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel, dove recita accanto a Kate Winslet e Justin Timberlake. Oggi però si dedica prevalentemente alla produzione di cannabis in una coltivazione della marijuana nella sua farm in Oregon. E adesso la risposta alla domanda che tutti si sono posti: a quanto ammonta il patrimonio netto di Jim Belushi? Secondo la lista di People With Money l’attore nel corso della sua carriera ha guadagnato una somma che si aggira attorno ai 75 milioni di dollari.