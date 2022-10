Quando verrà tolto il reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza ha le ore contate. Il nuovo governo di centrodestra, molto probabilmente metterà mano al sussidio già con la legge di Bilancio 2023. Servirà far quadrare i conti per attuare misure più urgenti, dai provvedimenti per il contrasto del caro energia alla rivalutazione delle pensioni, e così il RDC potrebbe essere eliminato per rilanciare il mercato del lavoro. Nel dettaglio, il reddito di cittadinanza verrebbe annullato per coloro che risultano occupabili, mentre le risorse risparmiate verrebbero girate alle aziende come incentivo all’assunzione. Come spiegato da Maurizio Leo, l’intenzione del nuovo governo è di riconoscere alle aziende un bonus dal 120% al 150% in più di deduzioni sul costo del lavoro, per incentivare le assunzioni. Per coloro che non sono sufficientemente formati, invece, verrà concessa la possibilità di prendere parte a corsi di formazione. I percettori che risultano inoccupabili, invece, continueranno a ricevere il reddito di cittadinanza.