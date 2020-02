Quando Siponto rappresentava la vita ed il sogno

Manfredonia – NELLA foto di Manfredonia Ricordi , Nicola Riganti, in un momento di relax dopo il lavoro. Seduto si concede un pò di svago, accanto ad una signora chic nel Lido di proprietà.

Lo Stabilimento Balneare Riganti ,era situato in zona Conchiglia, attuale Lungomare del Sole. A differenza di altri lidi ,più noti costruiti in muratura, quello del Riganti si differenziava per la sua caratteristica struttura in legno, montata prima della stagione estiva, e smontata dopo l’estate. La sua entrata era proprio, a ridosso del marciapiede. Il signor Nicola, ricordo, era molto cordiale con tutti ,anche grazie al suo carattere istrionico in quella lontana Siponto ,che rappresentava la vita ed il sogno dei tanti foggiani e turisti della Capitanata che invadevano tutte le estati i nostri meravigliosi Lidi di spiagge pulite…e di vita sana di mare.

di Claudio Castriotta