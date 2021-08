Quando nacque l’Hotel Cicolella

Manfredonia / Siponto – Anni ’40 quando nacque il meraviglioso ” Hotel Cicolella ” in Siponto – come vedete che passo indietro abbiamo fatto… rappresentavamo un vero gioiellino, con il nostro scultoreo Daino che simboleggiava quella Piazzetta, che ancora oggi è fiero in faccia a chi arriva nel piccolo paesino…oserei definirlo – la continua di Manfredonia .Beati sono stati coloro che hanno vissuto quegli anni di grande dignità.

Oggi – ci aggrappiamo – alla discordanza , al cattivo esempio dei nostri antenati, come siamo stati ad imbruttire tutto…a distanza di anni, sia Siponto che Manfredonia – hanno perso tanti pezzi di storia e di angolo della città ; a Manfredonia ha subito un’ involuzione.





L’odierna civiltà va con i suoi passi all’indietro, verso un luogo sbagliato. Indietro come il famoso granchio di scoglio o di spiaggia, crostaceo dal colore verde; che spesso è possibile trovare sul bagnasciuga dei litoranei di Siponto e di Manfredonia… che sono chiamati i “Patosche”. Cerchiamo di essere fieri dei nostri due luoghi , anche se è uno solo – come un’anima sola come un’unima… che abbiamo nel cuore, coperto di sale, per la nostra lunga radice millenaria; ancora da difendere nel bene…stiamo lontani dal male.

Di Claudio Castriotta