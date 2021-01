Quando Manfredonia impazzì per Fiorello… ed il suo mitico Karaoke, era il 2 Febbraio del 1994. Guarda il video

Complice qualche foto ‘vintage’ vista sui social che mi ha riportato alla mente l’uragano Fiorello negli anni ’90, quando con incredibile verve ed il suo mitico codino riempiva le piazze italiane, con l’aiuto del preziosissimo Vincenzo D’Onofrio sono riuscita a recuperare e ad editare un estratto delle puntate girate a Manfredonia.

Era il 2 febbraio di quasi trent’anni fa quando in piazza Giovanni XXIII si assieparono migliaia di sipontini, per lo più le giovani generazioni di quell’ormai lontano 1994.

Ecco, dunque, un tuffo nel passato per tutti i nostalgici non solo degli anni ’90, ma anche della propria adolescenza. E se l’importante è essere giovani dentro, di sicuro non può che far piacere rivedere noi, i nostri amici e (per molte ragazze e ragazzi) anche tanti odierni genitori, con qualche anno in meno. Bellissime le inquadrature panoramiche di una gremitissima piazza Duomo, quando gli assembramenti erano ancora un momento per moltiplicare insieme il divertimento.

Un doveroso ringraziamento a Vincenzo D’Onofrio per aver messo a disposizione la registrazione.

Buona visione e ‘buon viaggio’ nel tempo a tutti…

di Maria Teresa Valente