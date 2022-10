Quando Manfredonia aveva la fabbrichetta delle bevande – “Delle note Gassose ” Sipontine”con marchio – proprietari Tonino Gramazio e il prof. di Educazione fisica Perla e Fabiano

Credo era intorno alla fine degli anni ’60’ – io ero un piccolo bambino – le famose gassose chiamate in dialetto “I Cazzose” in bottiglie di vetro – dove si restituiva il reso.

Gassose uniche, dal sapore meraviglioso e rinfrescante – ghiacciate in estate – durò molti anni – qui nelle foto regalatemi dal sig. Gramazio ,che nonostante l’ età sembra un giovanotto…non ho fatto in tempo a chiedere chi fossero tutte queste persone – queste splendide famiglie – perché non poteva più parlare doveva andare via per rincasare. Io so però con certezza – che quella fabbrica passò di tradizione e in famigliarità . Rammento si trovava al ” Largo Seminario”… sul lato destro della salita. Nei miei ricordi – anche perché non ero a Manfredonia l’attività chiuse sul finire degli anni ’80.

( Se qualcuno può aiutarmi a ricostruire i nomi delle persone in foto )

Di Claudio Castriotta ❤️