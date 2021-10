🛑 Manfredonia 26 ottobre 2021

Quando l’orologio del campanile tornerà a funzionare correttamente❓



👉 Alessandro Manzella responsabile delle Guardie Ambientali riporta all’attenzione delle autorità competenti, la non corretta funzionalità dell’orologio del Campanile Orsini. Pare, che il problema sia sorto subito dopo l’interruzione di energia elettrica, avvenuta parecchi mesi fa, per dei lavori effettuati in zona.



👉 Manzella è anche disposto a dare la propria disponibilità, aiutando volontariamente chi si occupa della regolazione dell’orologio, qualora necessiti, affinché l’orologio riprenda a funzionare correttamente. Si vuole anche ricordare, che nella notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre, tornerà l’ora solare, si potrebbe approfittare del momento⁉️



Resp.le Alessandro Manzella