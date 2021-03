Quando l’equipe dei fotoreporter giravano nella penisola – 1961

Manfredonia – ERA il 1961. Il bambino con i riccioli seduto sul mobile ha 5 mesi, messo lì da un fotografo dell’Emilia Romagna. Emilia Romagna, stessa regione dell’ostetrica che lo ha fatto nascere,lavorava presso ‘Casa Sollievo della Sofferenza’, ed abitava giù in Viale Miramare . Lei era di Bologna.





Il fotoreporter, con la sua equipe, girava le città d’Italia ,per raccogliere gli scatti più particolari da Nord a Sud della Penisola. Queste immagini venivano poi proposte , poi all’attenzione dei pubblicitari nazionali. Tutto questo avveniva negli anni Sessanta.

Quel giorno, su suggerimento dell’ostetrica, fu scelta la casa dei miei genitori, in Vicolo Mozzillo Iaccarino. Il soggetto in questione era guarda caso il piccolo ciuffettino sorridente, poggiato su un comò degli anni ’60. Quella giornata infatti rappresentò un evento, per tutta la famiglia. Quegli anni a Manfredonia il turismo attirava tanti forestieri da far paura. La città era nota a livello nazionale , per le sue coste e spiagge naturali , di un paese anche se non molto colto per l’epoca , riguardo all’ emancipazione del Centro Italia, ma orgoglioso, per la sua splendida e profumata terra , che era un vero gioiellino.

di Claudio Castriotta