Quando la piccola villetta di Piazza del Popolo era curatissima (anni ’60)

Manfredonia – AMMAZZA che declino spaventoso, a guardare questa foto di chi ci ha preceduto – non nascondo ho pianto, per quanto tenevano il bene della nostra città.

La gente , lavorava per quattro lire – come dannati per dare valore al paese…ora invece si continua a rovinare una città, trascurata – alla tragica vera sfilata funeraria du Zu Pepp.

Per davvero. Ora avete finito, di dire il Pinocchio ed il Lucignolo di – Carlo Collodi: il fiorentino (Carlo Lorenzini) – adesso potete d’ora in avanti , cantare il … il paese del Grillo Parlante in cantina…visto che stiamo nel periodo Carnescialesco – il grillo che parla – salta contro le mura – tanto alla fine verrà schiacciato ,sotto una soffitta di Via Maddalena. Ma tornando a Manfredonia – sono tanti che hanno tradito… “Il Baraccone del grande Mangiafuoco”.

Apparentemente uomo duro – ma di grande sensibilità – adesso teniamoci una città allo sbando – come al tempo… di Vitellozzo Vitellozzi …( Non ci resta che Piangere).

di Claudio Castriotta