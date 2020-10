Quando ci bastava poco per vivere tra realtà e sogno

Manfredonia – ANNI ’80: anni di progressi, modernità, anni della grande avventura musicale, della miglior vita nel vero senso della parola; anni della grande amicizia, della semplicità raffinata.

Vi parlo di questa foto , dove per il sorriso e la gioia ci bastava poco. Ricordo la giornata di sole che circondava quel giorno: seduti in villa sul prato dopo il muretto accanto ad una piccola pianta. Chiedemmo al primo passante di scattarci una foto con l’idea di far rimanere l’immagine eterna, col pensiero del domani di poterla trasmettere ad esempio oggi, ai giovani le proprie radici.

Vi parlo del primo amico a sinistra di chi guarda la foto: si chiama Donato Telera, in arte Donatello, pittore bravissimo, oggi ha uno studio in via San Lorenzo, proprio nelle vicinanze della Cattedrale; al centro della foto Gino Marinaro, pittore, chitarrista arrangiatore e autore di canzoni in arte MarLewis; l’ultimo della foto sono io, Claudio Castriotta, chitarrista poeta e cantastorie col pseudonimo di Respighi, nome che mi affibbiò Gino.

Vivevamo di cultura e d’arte ma anche di grande spensieratezza, ovviamente moderata da una leggera consapevolezza dovuta ad una certa responsabilità: ricordo si faceva anche tanti scherzi strani; la nostra modernità di allora ha fatto tendenza e moda, con il nostro modo di vestire ancora ora tra i giovani che seguono il nostro tempo. Dei tre io ero il più piccolo. Non vevo ancora 20 anni, e ricordo con piacere che le ore della giornata non ci bastavano mai, la si passava quasi sempre insieme specialmente con Gino, tra musica, arpeggi e composizione di canzoni, io come cantante, poi via tra la gente, per gli interessi sociali e politici.

Facevamo parte di un folto gruppo della sezione giovanile di un partito di Manfredonia. Il nostro vivere era un continuo crescere tra notevoli e frequenti avventure di viaggio tra realtà e sogno.

di Claudio Castriotta