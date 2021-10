Quando ad ottobre i Ziazuie amavano venire a Manfredonia

Manfredonia – GLI anni superavano fine ‘ 60 – ed in Piazza Marconi. Piazza dell’epicentro al tempo delle attività quotidiane: dove c’era una piccola biglietteria per la ferrovia, con l’arrivo del treno quasi all’entrata di Corso Manfredi – binario tronco che fermava in città.

Tutti i sabati e le domeniche giungevano in città i cosiddetti “Ziazuie” dalla zona del barese – in primis da Bari vecchia – che sostavano in quelle poche panchine a mangiare e a fare festa in una semplice domenica, fuori dall’ordinario. Poi negli anni: alle spalle del pescatore il piccolo Albergo “Perla” ed – in una piccola traversa – l’Albergo San Michele. In estate ; ma soprattutto nei primi di autunno – arrivavano in pieno mezzogiorno di domenica con pulmini e automobili grigi dell’ epoca- mangiavano pressappoco intorno alle 14.00 in piazza Marconi con teglie – dett i ” tujiell du past o forn”. Nel guardarli erano buffi – ma mi davano gioia – erano alla mano ma pieni di piume colorate – bagnavano il pane nel sugo – e ti facevano respirare la vita pura dei giorni normali – tra persone speciali ; degli esseri umani – che mi commuovevano nel loro fare semplice che odorava di terra viva.

Tante volte di primi autunni sedevamo là ancora a guardare turisti arrivare per il caldo clima – che arrivavano ed erano tanti, non solo manfredoniani ma da tutta l’Italia e anche dall’Estero – Dio mio questa città era da Padre Eterno.

di Claudio Castriotta