Qualità della vita, Rinaldi: “Foggia penultima, ma consumiamo pochissimi antidepressivi. Ecco dove migliorare”

Come ogni anno, in questo periodo, viene fuori la famosa classifica del Sole 24 Ore sulla “qualità” della vita.

E come ogni anno, ci si chiede se la classifica riguardi le provincie nel loro complesso o il solo capoluogo.

E tutti gli anni, ingerogabilmente, ci meravigliamo della conclusione finale di questa classifica, come se non si sapesse che la stessa rispecchia le condizioni economiche generali del nostro Paese con l’utilizzo di variegati parametri molto finanziari, alcuni dei quali decisamente opinabili.

Io non so se a Pordenone (7^) si viva meglio che a Foggia (106^ e penultima); se a Spilimbergo (vs Vieste), a Chions (vs Mattinata), a Polcenigo (vs Rodi Garganico) o a Frisanco (vs Faeto) si viva straordinariamente meglio rispetto alle nostre cittadine di uguale dimensione, come sembrerebbe suggerire il Sole 24 Ore.

E non credo che, tra Brescia (21^) e Bari (71^), ci siano ben 50 posizioni di differenza sulla qualità della vita.

Di certo, fa sorridere vedere la classifica relativa al consumo degli antidepressivi: in una graduatoria che ci vede ultimi quasi dappertutto, dovremmo essere talmente depressi da utilizzare psicofarmaci a go go; invece, in questa speciale classifica, siamo straordinariamente… PRIMI!

Consumiamo pochissimi antidepressivi, almeno questo…E allora, come se ne esce da questa poco invidiabile penultima posizione?

Alcune cose potremmo cominciare a migliorarle noi cittadini:

1) ISTRUZIONE. siamo al 103° posto per numero di diplomati (strano, comunque, che venga presa come fascia di età quella tra 25-64 anni, lasciando fuori un bel numero di cittadini…) e la lettura di qualche libro ogni anno decisamente non ci farebbe male;

2) RACCOLTA DIFFERENZIATA (103°). E’ davvero così complicato dividere la plastica dalla carta, l’umido dall’indifferenziabile?

3) Aumento del numero di POS ATTIVI negli esercizi commerciali (105°). Non hai il POS? Compro dal tuo concorrente.Per altre questioni, invece, c’è disperato bisogno di una maggiore presenza dello Stato che deve essere più vicino al territorio e, soprattutto, più vicino ai cittadini. Altrimenti le classifiche relative a:

4) Qualità della vita dei BAMBINI (107°, ultimo) per mancanza di asili nido, aree giochi e scuole;5) ESTORSIONI (107°);6) FURTI DI AUTOVETTURE (104°)da soli non riusciremo mai a migliorarle.

Infine, dovremmo fare nostro il monito del procuratore della Repubblica Nicola Gratteri che, la scorsa domenica, nel gremito Teatro “Dalla” di Manfredonia ha affermato:“Il fatto è che, molte volte, ci sono non addetti ai lavori nei posti di comando. Non è sempre una questione di malafede; c’è gente che non capisce, che non sa qual è il suo compito, che non sa cosa fare. Questa è la cosa drammatica.

Taluni sembrano dei luminari, ma sono messi nei posti sbagliati e fanno danni!

”Perciò, cominciamo a fermare questa parossistica quadriglia e a posizionare le “ferrizze” nel posto che le compete; sono certo che, in breve tempo, scaleremo anche la classifica del Sole 24 Ore.

Magari con un piatto di orecchiette, rucola e “ciamaruche” in più ed un “Prezzo medio di vendita delle case” in meno.

Tommaso Rinaldi