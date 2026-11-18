Foggia non ci sta Qualità della vita 2026, la sindaca Episcopo invia una nota al quotidiano ItaliaOggi

Qualità della vita 2026, la sindaca Episcopo invia una nota al quotidiano ItaliaOggi

Qualità della vita 2026, la sindaca Episcopo invia una nota al quotidiano ItaliaOggi

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

“Gentile Direttore, ho letto con attenzione la 28a edizione dell'indagine sulla Qualità della vita, pubblicata il 15 novembre. La provincia di Foggia è 105a su 107 con 21,37 punti, un posto sotto il 2025. Le ultime quattro province sono racchiuse in poco più di 25 punti su 1.000. Foggia migliora in cinque dimensioni su nove, tra cui il sistema salute, dove è 12a. Molti titoli hanno raccontato invece una provincia "dove si vive peggio"”. Questo l’incipit della comunicazione che la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha inviato al direttore del quotidiano ItaliaOggi relativamente all’indagine sulla qualità della vita pubblicata nei giorni scorsi. Una comunicazione cordiale che, però, entra nel merito di alcuni dati che dipingono il territorio provinciale e la città capoluogo in maniera eccessivamente negativa a fronte di dati non chiari o ormai datati.

“Non nego le difficoltà che i dati documentano per il nostro territorio – scrive la prima cittadina -. Penso al reddito disponibile, il più basso d'Italia, o - purtroppo - ai furti d'auto. Proprio per questo chiedo che i numeri siano solidi. Sottopongo quindi alla Sua attenzione alcuni rilievi.

Il primo riguarda la qualità dell'aria. La tabella sui superamenti del limite per il PM10 indica come fonte ISTAT Ambiente Urbano 2023. Assegna a Foggia il valore 55, ultimo in Italia, contro 32 a Milano, 35 a Torino e 34 a Padova. Per Milano, però, 32 corrisponde alla media annua 2023 in microgrammi per metro cubo rilevata da ARPA Lombardia alla stazione di Milano Senato. I giorni di superamento furono invece 49. Il confronto fa ritenere che la tabella riporti concentrazioni medie e non giorni, nonostante il titolo. Nel 2023, secondo ARPA Puglia, la centralina di via Rosati ha registrato una media annua di circa 22 microgrammi e circa 10 superamenti. Sono valori entro i limiti di legge, fissati in 40 microgrammi di media annua e 35 giorni di superamento.

Non coincidono neppure il biossido di azoto e il PM2,5. In tabella valgono 34 e 17, per ARPA Puglia circa 17 e circa 11. Appare paradossale che un territorio senza grandi concentrazioni industriali risulti, in tabella, più inquinato di Milano, città storicamente alle prese con lo smog. Lo stesso biossido di azoto, legato soprattutto al traffico, secondo le Agenzie regionali è a Milano più del doppio che a Foggia, 44 microgrammi contro circa 17. Non sappiamo in quale passaggio nascano questi scostamenti, che restano rilevanti.

Il secondo riguarda l'ambito territoriale. Gli indicatori della dimensione Ambiente vengono da ISTAT Ambiente Urbano e riguardano il solo capoluogo. Concorrono però al giudizio sull'intera provincia di 61 comuni. Viceversa, la classifica provinciale viene raccontata come un giudizio sulla città.

Il terzo riguarda gli anni. L'indagine porta la data 2026 ma usa in gran parte dati del 2023, e per alcuni indicatori del 2022. La raccolta differenziata del capoluogo è indicata al 17,52%, dato del 2023. Nel 2024 ha raggiunto il 24,3%, secondo il dossier Comuni Ricicloni Puglia di Legambiente. Oggi, secondo i dati in nostro possesso, si attesta intorno al 40%. Resta lontana dall'obiettivo di legge del 65%, ma il dato del 2023 descrive una situazione ormai superata.

Uno stesso fenomeno, misurato con denominatori diversi, dà poi esiti opposti. Per i veicoli per chilometro quadrato Foggia è 101a sulla superficie urbanizzata e 14a su quella totale.

Una classifica così seguita, però, orienta l'opinione pubblica.

Titoli costruiti su differenze di pochi punti producono l'immagine di un territorio "dove si vive peggio".

Questa immagine pesa sulla fiducia dei cittadini, sulle scelte dei giovani che valutano se restare e sulla percezione di chi potrebbe investire nel territorio o visitarlo. Incide anche sul lavoro quotidiano di amministratori, imprese, scuole e associazioni.

Quando un dato non puntuale o non omogeneo contribuisce a quel giudizio, il danno d'immagine difficilmente si cancella, anche con una correzione successiva.

Per queste ragioni Le chiedo di verificare i dati attribuiti a Foggia. Se le incongruenze evidenziate fossero confermate, ci farebbe cosa gradita una correzione pubblica con la stessa evidenza della classifica. Per le prossime edizioni – conclude Episcopo - Vi invito fin d’ora a chiedere, se ce ne fosse l’esigenza, i dati direttamente all’ente comunale. I nostri uffici sono sin da ora più che disponibili a fornire ogni informazione necessaria”.



