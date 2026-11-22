Come risparmiare Quali sono i supermercati più convenienti in Italia?

I supermercati più convenienti dell'indagine 2026: le classifiche. Risparmi fino a 3.790 euro

Indagine di AltroConsumo

I risultati della nostra indagine in 67 città italiane (1,5 milioni di prezzi rilevati in 1.158 supermercati, ipermercati e discount) parlano chiaro: scegliere bene l’insegna, il punto vendita e il tipo di prodotto da mettere nel carrello può far risparmiare cifre molto più alte di quanto si potrebbe immaginare. Ma quali sono le catene e i punti vendita più economici della rilevazione prezzi di quest'anno? E quanto si può risparmiare?

Fino a quanto si può risparmiare

Una famiglia di quattro persone che in media, secondo le nostre stime, spende 9.450 euro all’anno per la spesa, può risparmiare ben 3.790 euro (cioè il 40%) se compra i prodotti più convenienti nella catena più economica dell’indagine, il discount Eurospin.

Quanto si può risparmiare, invece, se si preferiscono i super e i prodotti di marca e si sceglie il negozio più conveniente che abbiamo trovato in città, invece di quello più caro? Fino a 1.390 euro all’anno per la famiglia media italiana nel capoluogo con più concorrenza della nostra rilevazione, Milano.

Non è poco in tempi di prezzi che comunque restano elevati, pur aumentando più lentamente: +1% a febbraio-marzo 2026 nei discount, iper e super visitati, contro il +2% rilevato nel 2025. Ma, appunto, non dimentichiamoci che arriviamo da anni di forte inflazione (nel 2023 avevamo registrato un +12%) e che, nel frattempo, è scoppiata la guerra in Iran, con rincari su petrolio ed energia che già hanno mostrato i loro effetti sull'inflazione generale e che potrebbero ancora avere ripercussioni sulla spesa.



Le insegne (super, iper e discount) più economiche dell'indagine per tipo di spesa

Quelle che mostriamo a seguire sono le classifiche delle insegne meno care dell’indagine, per vari tipi di spesa: con i prodotti più economici presenti sullo scaffale, con i prodotti del marchio del supermercato, i prodotti di marca e per una spesa mista (con tutti i tipi di prodotto).

Come leggere le classifiche: cosa significa l'indice 100

I prezzi rilevati sono stati elaborati per costruire un indice di competitività, che misura quanto ogni catena sia conveniente nelle città in cui è presente, a seconda del tipo di spesa (maggiori dettagli sul metodo dell'indagine nell'ultimo paragrafo).

Assegniamo l’indice 100 alla catena più economica di ogni classifica. Gli altri indici sono attribuiti su base percentuale. Quindi, indice 110 significa che la catena è più cara del 10% rispetto a quella più economica.

Prodotti più economici: vince Eurospin

Eurospin (con punteggio 100) è, anche quest’anno, la catena dell’indagine dove si può spendere meno in assoluto: è infatti l'insegna prima in classifica per i prodotti più economici presenti sullo scaffale. In generale i discount dominano le prime posizioni di questa classifica e, rispetto al 2025, mostrano anche alcuni miglioramenti quanto a convenienza. Arretrano invece super e iper, per i quali diventa sempre più difficile competere sul terreno del primo prezzo: la prima insegna tradizionale, Ipercoop, la troviamo a 117 punti, il che vuol dire che i prezzi sono il 17% più alti rispetto al primo discount. Da notare anche l’ampia distanza tra la vetta e le insegne di fondo classifica, come Carrefour Market, a ben 135 punti. In pratica, chi cerca la massima convenienza per questi prodotti ha grandi possibilità di risparmio, se sceglie bene.



Prodotti a marchio del supermercato: vince Spazio Conad

La catena più conveniente della rilevazione per i prodotti del marchio del supermercato (linea standard, non premium) è Spazio Conad. Scegliendo gli articoli del suo marchio, si può risparmiare ben il 19% rispetto al fanalino di coda per questo carrello, Eurospar. Da segnalare il netto miglioramento di Esselunga che l’anno scorso, per i prodotti del suo marchio, era tra i più cari, mentre ora è tra le prime posizioni. Diventa più costosa invece Carrefour: nel 2025 si aggiudicava la vetta mentre ora scende a 105 punti.

Spesa mista: Eurospin e In's tra i discount, Dok tra super e iper

Anche per la spesa con ogni tipo di prodotto, scegliendo bene si può risparmiare parecchio, soprattutto se si frequentano i discount. Vincono Eurospin e In’s (quest’ultimo in testa anche l’anno scorso): si può spendere il 16% in meno rispetto al più caro dell’indagine, Todis.

Chi invece, per la spesa mista, preferisce super e iper vedrà assottigliarsi un po’ il margine: scegliendo la catena meno cara dell’inchiesta, Dok (una novità della classifica di quest’anno), risparmierà il 10% rispetto a chi fa la spesa presso l’insegna arrivata ultima, Carrefour Market.



Prodotti di marca: Ipercoop e Spazio Conad

Quando si propende per la spesa “brandizzata” i prezzi tra le insegne visitate risultano più allineati e quindi le possibilità di risparmio, pur restando, si riducono. La classifica è piuttosto stabile rispetto all’anno scorso: per un punto questa volta vincono Ipercoop e Spazio Conad (ma comunque Famila ed Esselunga restano sul podio, come nel 2025): chi sceglierà le vincitrici risparmierà “solo” il 7% rispetto a chi farà la spesa presso la catena più cara, ancora Carrefour Market.

Quanto si può risparmiare sulla spesa in un anno

La spesa di prodotti di marca è quindi quella che permette i risparmi più contenuti tra le varie insegne ma anche, in generale, la più costosa. E lo vediamo anche dall’analisi qui in basso, in cui abbiamo stimato quanto si può risparmiare rispetto alla propria spesa media scegliendo le insegne più convenienti dell’indagine. Le cifre sono molto più basse proprio se si privilegiano spesa mista in iper/super e prodotti di marca, convinti - magari - che sia esclusivamente lì che risiede la qualità migliore, quando in realtà così non è come dimostrano i nostri test: anche i prodotti a marchio commerciale e del discount ottengono infatti buoni risultati e sono generalmente più convenienti).



Il costo della spesa al supermercato, regione per regione

Anche a livello regionale il Nord-Est si conferma più conveniente. Al Centro si salva la Toscana, migliora la Basilicata che si affianca alla Sicilia. Ma al Sud i redditi bassi appesantiscono la spesa.



Quanto incide la spesa sul reddito familiare?

Abbiamo anche calcolato quanto incide la spesa sul bilancio familiare, mettendo in rapporto la spesa media che risulta dalle nostre rilevazioni con il reddito familiare medio annuo di ogni regione.

Le regioni in cui incide di più (17-19%): in Calabria e Campania assorbe il 19%, in Sicilia, Molise e Puglia il 18%, in Basilicata il 17%. Sono tra le regioni con i redditi familiari più bassi, di 38-41mila euro l’anno.

Le regioni in cui incide di meno (10-12%): grazie a redditi annui più alti (56-67mila euro) e negozi convenienti, in Trentino-Alto Adige la stessa spesa assorbe solo il 10% del bilancio familiare, in Lombardia l’11%, in Veneto ed Emilia Romagna il 12%.

La differenza tra l’incidenza più bassa (10%, Trentino-Alto Adige) e la più alta (19%, Calabria e Campania) è di 9 punti: significa che per queste ultime regioni la spesa pesa sul bilancio familiare il 90% in più.







