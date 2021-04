“Quali politiche per una città a misura di famiglia?”

Continua il percorso dei dibattiti formativi all’interno dell’iniziativa “La Città che speriamo” promosso dalla Pastorale Sociale Diocesana.

Avrà luogo il secondo incontro Mercoledì 28 Aprile 2021 dalle 19:00 alle 20:30 dal titolo QUALI POLITICHE PER UNA CITTA’ A MISURA DI FAMIGLIA?

Si approfondiranno le seguenti domande: Come attuare il “fattore famiglia” nella programmazione di un Comune? Nella pratica è possibile l’alleanza Scuola – Famiglia?

Ci guideranno nelle riflessioni e provocazioni:

Gigi DE PALO, Presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, già Assessore al Comune di Roma per le Politiche Familiari.

Prof. Salvatore GIULIANO, Preside dell’IISS “Majorana” di Brindisi, già Sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione.

Tutti i cittadini possono partecipare al dibattito online, in particolare sono invitati coordinatori e aderenti a gruppi e movimenti politici.

E’ possibile partecipare alla discussione nella piattaforma ZOOM entrando all’orario dell’incontro

Dal link https://us02web.zoom.us/j/5760358074 oppure inserendo il codice riunione 5760358074

Saranno ammessi i primi 100 partecipanti gli altri se non ammessi per numero eccessivo potranno comunque seguire il dibattito anche non intervenendo o facendo attraverso i commenti scritti tramite

YUOTUBE al link https://www.youtube.com/watch?v=W-oIEl26L7Y

Prof. Massimiliano Arena Direttore Diocesano Pastorale Sociale

Tutor Diocesano del Progetto Policoro