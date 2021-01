Qualcuno conosce questo cane?

è stato trovato a Manfredonia nei pressi della scuola scientifico Il cane è tenuta decisamente bene, non sembra affatto un cane di strada.

È femmina(probabilmente fuggita forse dal calore) Se sapete di chi possa essere contattatemi e vi darò le informazioni per prenderla.

Nel caso non siate interessati, gentilmente almeno condividete dato che non vi costa nulla e cerchiamo una casa per questa piccola anima.

Grazie a tutti