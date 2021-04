“Qualche anno fa avevamo un sogno, lasciare le città del nord e trasferirci al sud”: la storia di successo del pastificio Casa Prencipe di Monte Sant’Angelo

“Qualche anno fa avevamo un sogno, quello di mollare tutto, lasciare le città del nord dove lavoravamo e trasferirci in campagna, nella nostra terra, al sud. Ci hanno dato dei pazzi. Ci hanno detto che farlo significava tornare indietro di 50 anni. Era sicuramente una pessima idea, che il progresso è fatto di cose fast. La campagna il passato, le città il futuro. Ma noi siamo di Monte Sant’Angelo e abbiamo la testa dura. E a questa cosa qua non ci abbiamo mai creduto” Sono le parole di Domenico Prencipe e Giovanna Armillotta del pastificio Casa Prencipe di Monte Sant’Angelo.

Il nuovo laboratorio del Pastificio Casa Prencipe è un sogno controcorrente. E’ situato nelle campagne del Gargano, nella Valle Carbonara, completamente circondato dalla natura, e dai campi di grano, a due passi da una Foresta bellissima che è la Foresta Umbra.

“Produrre Pasta in questo luogo per noi è la realizzazione di un sogno, ma si sa la fine di un viaggio è solo l’inizio di un altro. Abbiamo in serbo tanti progetti per il futuro, e i prossimi mesi saranno densi di ricchissime novità che non vediamo l’ora di svelarvi!“

Dalla pagina facebook di Casa Prencipe