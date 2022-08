Punto pace a Manfredonia

Cari concittadini,

facciamo seguito al comune e già rassegnato intento di aggregare in Manfredonia quanti eternamente grati del dono divino della vita, intendono bandire dal consorzio umano e da ogni sua istituzione guerra, violenza ed armi.

Stante lo scarto tra la modestia delle nostre forze ed il desiderio di dare ampio respiro ed incisività alle nostre iniziative, abbiamo chiesto ed ottenuto di aderire alla PAX CHRISTI, prestigiosa organizzazione mondiale pacifista.

Sicchè d’ora in avanti siamo il PUNTO PACE di Manfredonia Pax Christi.

Vi informiamo che avvieremo la nostra azione sociale, cui tutti sarete graditi partecipanti, il 23 Agosto alle ore 19:00 con una Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro vescovo Padre Franco Moscone presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Manfredonia, per segnare i perenni valori che ci animeranno.

Dopo tale funzione, alle ore 20:15, seguirà l’apertura nel chiostro comunale della mostra “Una tenda per il creato” che ha già fatto il giro dei vari punti pace in Italia sui disastri ambientali provocati dalla guerra. L’apertura della mostra sarà caratterizzata da un franco dibattito a cura dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale con il prof. Giovanni Chifari e il prof. Michele Illiceto rispettivamente docenti di Esegesi Biblica e Filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese. Il tema scelto sarà “CRISTIANESIMO E VIOLENZA: possiamo ancora dirci cristiani?” con riflessioni particolarmente necessarie nelle tristi condizioni in cui versano le rappresentanze istituzionali e la nostra società ipocritamente rappresentata rispetto ai suoi valori religiosi e costituzionali.

La mostra sarà visitabile dal 23 al 25 Agosto presso il Chiostro del Comune dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 21:00

Manfredonia 1 agosto 2022

Avv. Donato Caputo

per il Punto Pace Manfredonia