Prosegue con successo Pulsano pulita, ma servono più braccia.

Seconda ma non ultima giornata ecologica sul sentiero per Pulsano.

Non siamo ancora riusciti a portare a termine “Pulsano Pulita 2020”, servono più braccia, più cuori e tanto altro desiderio di senso civico.

Purtroppo nelle due giornate di pulizie abbiamo trovato una quantità enorme di rifiuti: centinaia di bottiglie di vetro, di plastica, scatole di alluminio, pacchetti di sigarette, ma anche elettrodomestici, sedili di auto, pezzi di sanitari.

Crediamo sia urgente e necessario e per questo chiediamo al Comune di predisporre delle fototrappole per poter individuare gli autori di questi comportamenti incivili e di destinare le somme ricavate dalle sanzioni a progetti culturali e di tutela ambientale.

Oltre ai volontari abbiamo avuto il piacere di conoscere ed essere supportati da due camminatori che in questi giorni sono a Monte Sant’Angelo. Provengono dalla Germania e assieme a due amici a 4 zampe hanno colto subito l’iniziativa a rendere più pulita la Nostra zona.

Che grande gesto di Amore. Vero?

Nei prossimi giorni torneremo nuovamente sul posto. Chi fosse interessato può contattarci.