Pulizia zona del mercato settimanale, Ase: “Accade periodicamente”

In data odierna 25 ottobre 2021, come del resto accade periodicamente, l’ASE

di Manfredonia è intervenuta per tutta la mattinata nella zona del parcheggio del

mercato settimanale in zona scaloria e nella relativa strada secondaria di

collegamento posta a nord per provvedere alla radicale bonifica dai rifiuti

abbandonati di ogni genere ed al relativo ripristino dello stato dei luoghi.



Vi è stato l’ausilio del personale aziendale necessario e sono stati utilizzati oltre

ad una pala meccanica , 2 compattatori aziendali ed una spazzatrice stradale.

Tutte le operazioni di pulizia sono documentate dalle foto allegate.

Tanto per doverosa informazione alla cittadinanza.

L’AU Raphael Rossi